Weinig knoppen voor eenvoudige bediening

Deze draagbare speler is ontwikkeld voor simpel bedieningsgemak onderweg. Plaats uw disc in de speler en geniet van uw favoriete DVD's. Met een paar one-touch knoppen voor eenvoudige bediening en volledige compatibiliteit met de meeste populaire DVD/VCD/CD-discs beschikt u over altijd over entertainment, waar u ook naartoe gaat.