DVD, DVD+R en DVD+RW afspelen

Deze Philips-speler is compatibel met de meeste DVD- en CD-discs die momenteel verkrijgbaar zijn. DVD-, DVD+R- en DVD+RW-discs zijn allemaal geschikt voor deze speler. DVD+RW is een afkorting voor een DVD-station dat geschikt is voor de gangbare opneembare DVD-indeling en DVD+RW staat voor het gangbare herschrijfbare type disc.