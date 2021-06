Component Video-uitgang voor de beste analoge videoaansluiting

YPbPr Component Video is een videoverbinding van topkwaliteit die ideaal is voor het aansluiten van DVD-spelers of -recorders op de betere TV-toestellen. Er zijn drie aparte draden voor de helderheid en kleur om interferentie te voorkomen. Omdat het videosignaal op de DVD ook in YPbPr-formaat is opgeslagen, is er geen conversie nodig om een uitvoersignaal te genereren.