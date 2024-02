Volledig hervatten na stroomonderbreking

Wanneer u het apparaat uitschakelt of wanneer dit door een stroomonderbreking gebeurt, onthoudt de DVD-videospeler op welk punt het afspelen is gestopt. Wanneer u vervolgens dezelfde schijf weer in het apparaat plaatst (dus niet een andere schijf), wordt het afspelen hervat op het punt waar u was gebleven. Handig, toch?