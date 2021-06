Zachte dome-tweeters voor breed en natuurlijk geluid

Dankzij de toepassing van zachte dome-tweeters zijn hoge frequenties heel gedetailleerd en precies. Dit is een technologie die door Philips in de jaren zestig werd geïntroduceerd en die sindsdien wordt gebruikt in het overgrote merendeel van hoogwaardige luidsprekerboxen. De heel open ruimtelijke weergave is ook in hoge mate te danken aan deze tweeters, die worden gekenmerkt door een heel lage directiviteit en vervorming. Vergeleken met systemen waarin alleen drivers met een volledig bereik zijn toegepast, is het geluid wijds en natuurlijk, vanuit elke luisterpositie in de omgeving.