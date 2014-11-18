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Vol en krachtig geluid
Het trendy Philips MCM3150-microgeluidssysteem geeft overal de toon aan met een gedetailleerd geluid vol krachtige bassen dankzij de wOOx-technologie.
CD, MP3-CD, USB, FM
Digital Sound Control biedt de keuze uit de geluidsinstellingen Jazz, Rock, Pop en Classic. U kiest gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek. De grafische equalizer past de balans altijd aan en hanteert de optimale frequenties voor de muziekstijl die u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u optimaal van uw muziek, doordat de geluidsbalans wordt aangepast aan de muziek die u op dat moment afspeelt.
MP3 staat voor 'MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3")'. MP3 is een revolutionaire compressietechnologie waarmee grote digitale muziekbestanden tot 10 keer kleiner kunnen worden gemaakt, zonder dat dit de geluidskwaliteit drastisch vermindert. MP3 is de audiocompressienorm voor internet geworden waarmee snel en eenvoudig audiobestanden worden uitgewisseld.
Met RDS (Radio Data System) kunt u op radiozenders afstemmen zonder de frequenties te hoeven onthouden. In de standaardmodus toont het RDS-scherm de zendernaam in plaats van de frequentie, waardoor het afstemmen snel en gemakkelijk gaat. Met RDS kunnen zenders tekstberichten, zoals nieuws en zenderinformatie, rechtstreeks naar het radioscherm overbrengen. RDS wordt in Europa veel gebruikt en is een tekstoverdracht die door een radiozender op dezelfde frequentie wordt uitgezonden. U kunt kiezen voor het basis-RDS-scherm met de zendernaam, of u kunt zich abonneren op andere tekstdiensten.
5.0
van 5
4
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
DinoCello
18/11/2014
Deutschland
Satte Bässe
Wir nutzen dieses Gerät seit 4 Monaten und sind rundum zufrieden. Die Bässe kommen für so kleine Boxen wirklich gut, sodass sich die Küche, (dort ist die Anlage aufgebaut) bereits als "Partyzone" entwickelt hat. Die Anschlussmöglichkeit von Handy oder Tablet ist natürlich top!
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Deze review is gemaakt voor MCM3150 Mini Stereoanlage
Ja, ik raad dit product aan
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klagro
02/07/2014
Deutschland
Kleine hochwertige Anlage
Die neue BTM 3160/12 ist eine kompakte Minisystemanlage macht einen sehr hochwertigen Eindruck. Die Oberflächen an der Bedienseite sowie an den Lautsprecherfronten sind in Hochglanz (Klavierlackoptik), was mir sehr gut gefällt. Das Aufstellen und Anschließen der Anlage war ohne Probleme, nur die fest an den Boxen angeschlossenen Lautsprecherkabel sind etwas kurz. Im Lieferumfang sind eine einfache Wurfantenne, eine Kurzanleitung und eine Fernbedienung mit Batterien. Ausgestattet ist die Anlage mit einem CD-Laufwerk, einem Radioteil, einem USB-Anschluss, mit einer Bluetooth-Schnittstelle für kabellose Geräte und mit einer 3,5 mm Klinkenbuchse für MP3-Player und Kopfhörer. Der CD-Player spielt ohne Probleme CDs, CD-RWs und MP3-CD ab. Auch die Übertragung vom Handy per Bluetooth funktioniert tadellos. Der Klang ist nach meiner Meinung sehr gut. Man kann zwischen einigen vorprogrammierten Soundeinstellungen wählen. Die Höhen und Tiefen lassen sich leider nicht individuell einstellen und abspeichern. Was aber auch nicht unbedingt notwendig ist. Die Anlage verfügt über 150 Watt Musikleistung und die Lautsprecher sind mit w00x-Lautsprechertechnologie ausgestattet, die eine optimale Klangwiedergabe der Bässe zulässt. Fazit: Ich kann die Minianlage nur empfehlen! Toller Sound, super Ausstattung und schönes Design und das für einen guten Preis.
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audinet
17/12/2015
France
Geverifieerde koper
Excellent
Je rechercher une micro chaine, celle-ci est excellente de par sa qualité sonore, son utilisation hyper simple, bref que tu bonheur.
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Deze review is gemaakt voor MCM3150 Microchaîne
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