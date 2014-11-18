Die neue BTM 3160/12 ist eine kompakte Minisystemanlage macht einen sehr hochwertigen Eindruck. Die Oberflächen an der Bedienseite sowie an den Lautsprecherfronten sind in Hochglanz (Klavierlackoptik), was mir sehr gut gefällt. Das Aufstellen und Anschließen der Anlage war ohne Probleme, nur die fest an den Boxen angeschlossenen Lautsprecherkabel sind etwas kurz. Im Lieferumfang sind eine einfache Wurfantenne, eine Kurzanleitung und eine Fernbedienung mit Batterien. Ausgestattet ist die Anlage mit einem CD-Laufwerk, einem Radioteil, einem USB-Anschluss, mit einer Bluetooth-Schnittstelle für kabellose Geräte und mit einer 3,5 mm Klinkenbuchse für MP3-Player und Kopfhörer. Der CD-Player spielt ohne Probleme CDs, CD-RWs und MP3-CD ab. Auch die Übertragung vom Handy per Bluetooth funktioniert tadellos. Der Klang ist nach meiner Meinung sehr gut. Man kann zwischen einigen vorprogrammierten Soundeinstellungen wählen. Die Höhen und Tiefen lassen sich leider nicht individuell einstellen und abspeichern. Was aber auch nicht unbedingt notwendig ist. Die Anlage verfügt über 150 Watt Musikleistung und die Lautsprecher sind mit w00x-Lautsprechertechnologie ausgestattet, die eine optimale Klangwiedergabe der Bässe zulässt. Fazit: Ich kann die Minianlage nur empfehlen! Toller Sound, super Ausstattung und schönes Design und das für einen guten Preis.