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Niet meer leverbaar
MCM2150/12
Vol en krachtig geluid
Geef de favorieten op uw draagbare muziekspeler alle vrijheid met USB Direct en een audio-ingang. Op dit Philips-microgeluidssysteem kunt u ook MP3-CD's en CD-R/RW's afspelen, allemaal met de krachtige en diepe bas uit de Bass Reflex-luidsprekers.
CD, MP3-CD, USB, FM
70 W max.
Een gemotoriseerd schuifklepje aan de voorkant voegt nog meer elegantie toe aan het toch al stijlvolle ontwerp van dit systeem. Het fraaie maar functionele klepje waarachter de disc zich bevindt, schuift met een soepele beweging omhoog en omlaag wanneer u andere muziek wilt afspelen. Leun achterover en geniet van de dynamische geluidsweergave terwijl u de disc ziet draaien door het transparante venster.
MP3 staat voor 'MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3")'. MP3 is een revolutionaire compressietechnologie waarmee grote digitale muziekbestanden tot 10 keer kleiner kunnen worden gemaakt, zonder dat dit de geluidskwaliteit drastisch vermindert. MP3 is de audiocompressienorm voor internet geworden waarmee snel en eenvoudig audiobestanden worden uitgewisseld.
3.6
van 5
14
Reviews & awards
djdan41
07/12/2014
United Kingdom
Great stereo love it
Best on the market thanks philips best features and sound
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCM2150 Micro music system
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCM2150 Micro music system
AdyDorin
20/11/2014
United Kingdom
Really nice sound
Excellent for my Bedroom, next to the TV. Very easy to setup, cool design and impressive sound. I mean, this little thing has alot of punch for its size! The dome tweeters really do theyr job, and the bass is nice and smooth but also powerful. Just like i want it. The USB direct its a must these days, works perfect. The display could have been more complex, and the RDS system is missing. But this are minor things.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCM2150 Micro music system
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCM2150 Micro music system
Neil61
29/12/2013
United Kingdom
Easy to use
Set up was easy to do. Pleasure playing my cd's with sound quality excellent. Being a bit of a rocker volume at its highest is sufficient to blow the roof off - great
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCM2150 Micro music system
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCM2150 Micro music system