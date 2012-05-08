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Niet meer leverbaar

Klassiek micromuzieksysteem

MCM167/12

4

| (1) Beoordeling | 100% beveelt dit product aan

Bezeten van muziek

Omring uzelf met het fantastische geluid uit dit zeer compacte en uitermate stijlvolle klassieke hifi-microsysteem van Philips. De krachtige Dynamic Bass Boost geeft al uw nummers, of dit nu MP3's via USB Direct zijn of CD's, een extra dimensie.

Bekijk alle voordelen

Ontspan met geweldige muziek

Bezeten van muziek

  • 10 W

  • Cassette

MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen

MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen

Met audiocompressietechnologie kunnen grote digitale muziekbestanden tot 10 keer worden verkleind zonder dat de geluidskwaliteit drastisch verslechtert. MP3 en WMA zijn twee compressieformaten waarmee u een wereld aan muziek kunt afspelen op uw Philips-speler. Download MP3- of WMA-nummers vanaf legale muziekwebsites op internet of rip uw audio-CD's naar MP3- of WMA-bestanden en breng deze over naar uw speler.

Digitale FM-tuning voor het programmeren van maximaal 20 zenders

Digitale FM-tuning voor het programmeren van maximaal 20 zenders

Digitale FM-radio biedt u extra mogelijkheden voor uw muziekcollectie op uw Philips-audiosysteem. U hoeft alleen maar af te stemmen op de zender die u wilt instellen als voorkeurzender en de voorkeurknop ingedrukt te houden om de frequentie op te slaan. U kunt voorkeurzenders opslaan om snel naar uw favoriete radiozenders gaan, zonder dat u steeds weer handmatig moet afstemmen op deze frequentie.

Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid

Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid

Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.

Technische specificaties

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Recensies

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4.0

van 5

1

Beoordeling

100%

beveelt dit product aan

5
3
2
1

08/05/2012

Deutschland

Deutschland

Benutzerfreundlich

selbst für ältere Menschen (Schwiegermutter) ist das Gerät ohne große Probleme zu bedienen. Die Senderwahl ist gut durchdacht. Auch die Bedienung des CD - Laufwerks ist noch möglich.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCM167 Klassisches Micro-Musiksystem

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCM167 Klassisches Micro-Musiksystem

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