De klank is uitstekend qua value for money. Het design vind ik ook mooi maar het zou mogelijk moeten zijn om de klok permanent weer te geven in stand by modus want de blauwe Led is veel te helder en minder informatief in een slaapkamer. Het toestel springt soms uit zichzelf aan en staat dan te spelen als ik thuis kom. De ene keer staat de klok dan nog juist, de andere keer niet. Misschien is dit te wijten aan een los contact in het toestel omdat met de netvoeding niks mis lijkt te zijn geweest. Dit kan wel eens vervelend zijn wanneer hierdoor de wekker midden in de nacht aanspringt.