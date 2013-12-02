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Niet meer leverbaar
Bezeten van muziek
Dit DVD-microsysteem op componentbasis van Philips biedt bioscoopgeluid in huis. Sluit een USB-compatibel apparaat aan om foto's te bekijken en MP3/WMA-muziek in superieure geluidskwaliteit af te spelen. Een totaal uitgangsvermogen van 100 W RMS staat garant voor een krachtig en meeslepend geluid.
100W
Een gemotoriseerd schuifklepje aan de voorkant voegt nog meer elegantie toe aan het toch al stijlvolle ontwerp van dit systeem. Het fraaie maar functionele klepje waarachter de disc zich bevindt, schuift met een soepele beweging omhoog en omlaag wanneer u andere muziek wilt afspelen. Leun achterover en geniet van de dynamische geluidsweergave terwijl u de disc ziet draaien door het transparante venster.
Hoge en lage frequenties in het geluidsspectrum zijn in verhouding minder goed hoorbaar voor mensen, zeker als het volume laag staat. Als u de Loudness-functie inschakelt, wordt het bass- en treble-geluid versterkt, waardoor u van een beter gebalanceerde geluidsperceptie kunt genieten.
De Philips-speler is compatibel met de meeste gangbare DVD- en CD-discs. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) en foto-CD zijn allemaal geschikt voor deze speler. SVCD staat voor "Super VideoCD". De kwaliteit van een SVCD is veel beter dan die van een VCD. Dankzij de hogere resolutie is vooral het beeld veel scherper. Daarnaast kunt u met DivX®-ondersteuning video's met DivX®-indeling bekijken. DivX is een MPEG4-videocompressietechnologie waarmee grote bestanden zoals films, trailers en muziekvideo's kunnen worden opgeslagen op media zoals CD-R/RW's en opneembare DVD's.
3.7
van 5
15
Reviews & awards
80%
beveelt dit product aan
Stone
02/12/2013
België
Het product is zoals je van PHILIPS mag verwachten,uitstekend!!!
Prachtig apparaat,gemak van bedienen,doet wat moet,raad ik iedereen aan,geluid en design zijn subliem!!!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCD712 DVD-microsysteem met componentontwerp
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCD712 DVD-microsysteem met componentontwerp
h3orko
24/06/2013
Nederland
betaalbaar music center, met zeer goede prestaties.
presets van de zenders niet intuïtief, verder prima product. In combinatie met een blue-tooth (logitech) reciever spelen we via de ipad onze gehele muziekcollectie af. Het geluid is goed en de bediening prima.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCD712 DVD-microsysteem met componentontwerp
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCD712 DVD-microsysteem met componentontwerp
Kareltje
09/10/2011
Nederland
Prima toestel
het geluid is prima en ook de bediening gaat prima. gebruiksaanwijzing voldoende
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCD712 DVD-microsysteem met componentontwerp
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCD712 DVD-microsysteem met componentontwerp