Betere connectiviteit en geluid. De nieuwe generatie Bluetooth*

Deze draadloze koptelefoon werkt met apparaten die Bluetooth LE-audio en de LC3-codec ondersteunen. Het geluid is beter en de stabielere verbinding valt niet weg in dicht bebouwde gebieden. Films en games hebben vrijwel geen vertraging en met Auracast kunt u via draadloze netwerken naar muziek luisteren.*