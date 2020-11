Altijd klaar om te vertrekken

AirFloss is nu nog gebruiksvriendelijker. Het vul- en oplaadstation vult uw handvat automatisch en houdt het opgeladen, zodat het altijd klaar is voor gebruik. Wachten is niet meer nodig: onmiddellijk klaar voor een ononderbroken mondverzorgingsroutine. Bekijk alle voordelen