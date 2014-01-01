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HX6483/52
Schonere tanden. Zachte reiniging.
Voel het verschil van een zachte reiniging met onze poetsdruksensor en verwijder tegelijkertijd tot 10x meer tandplak dan met een handtandenborstel
Dit product is helaas niet meer beschikbaar
Als u in aanmerking komt voor een btw-vrijstelling op medische apparaten, kunt u deze aanvragen op dit product. Het btw-bedrag wordt afgetrokken van de hierboven weergegeven prijs. Bekijk de volledige gegevens in uw winkelwagen.
Sonische, elektrische tandenborstel
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De C3 Premium Plaque Control-opzetborstel biedt onze grondigste reiniging. Door de zachte, buigzame zijkanten volgen de borstelharen het oppervlak van elke tand, waardoor de borstel de tand 4x beter raakt** en tot 10x meer tandplak verwijdert op moeilijk bereikbare plaatsen*.
U merkt het mogelijk niet dat u te hard poetst, maar de tandenborstel wel. Als u de borstel te hard op het tandvlees drukt, maakt de tandenborstel een pulserend geluid als signaal om het rustiger aan te doen.
Of u nu tandplak wilt verwijderen of uw tandvlees gezond wilt houden, deze tandenborstel heeft een poetsstand voor u: de Clean-poetsstand biedt superieure reiniging, terwijl de Gum Care-poetsstand een extra minuut poetsen met minder kracht toevoegt om uw tandvlees zachtjes te kunnen masseren.
Een technologie met microchip detecteert en synchroniseert de slimme opzetborstel met de slimme tandenborstel. De slimme tandenborstel en slimme opzetborstel vormen een krachtige combinatie die vervangingsherinneringen mogelijk maakt.
Alle opzetborstels slijten na verloop van tijd. Maar daar hebben we iets op bedacht: onze slimme borstelherkenningstechnologie houdt bij hoe lang patiënten hun opzetborstel gebruiken en hoe hard ze poetsen. Wanneer het tijd is om de opzetborstel te vervangen, gaat er een lampje op het handvat branden. Op die manier weten ze zeker dat hun opzetborstel altijd optimaal presteert.
Soms duurt het even om aan iets nieuws te wennen. Daarom geeft ons EasyStart-programma u de mogelijkheid om geleidelijk de poetskracht te verhogen tijdens de eerste 14 poetsbeurten met uw nieuwe tandenborstel.
Onze Quadpacer laat u weten wanneer u de juiste hoeveelheid tijd hebt besteed aan het schoonmaken van elk deel van de mond. De Smartimer vertelt u wanneer u de aanbevolen twee minuten hebt gepoetst.
De geavanceerde sonische technologie van Philips Sonicare stuwt water tussen de tanden, en de poetsbewegingen verwijderen tandplak voor een buitengewone dagelijks reiniging.
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