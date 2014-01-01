U haalt het maximale uit uw opzetborstels

Alle opzetborstels slijten na verloop van tijd. Maar daar hebben we iets op bedacht: onze slimme borstelherkenningstechnologie houdt bij hoe lang patiënten hun opzetborstel gebruiken en hoe hard ze poetsen. Wanneer het tijd is om de opzetborstel te vervangen, gaat er een lampje op het handvat branden. Op die manier weten ze zeker dat hun opzetborstel altijd optimaal presteert.