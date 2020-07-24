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HX6483/52
Des dents plus propres, en douceur.
Un nettoyage en douceur qui fait la différence, grâce à notre capteur de pression. Élimine jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle.Voir tous les avantages
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Brosse à dents électrique
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La tête de brosse C3 Premium Plaque Defense procure un nettoyage en profondeur inégalé. Les brins extérieurs doux et flexibles suivent les contours de chaque dent, afin de couvrir 4 fois plus de surface** et d'éliminer jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire dans les zones difficiles à atteindre*.
Si les patients ne se rendent pas compte qu'ils se brossent les dents trop fort, leur brosse à dents les alertera par le biais d'impulsions sonores pour leur rappeler de réduire leur pression.
Que vous souhaitiez vous concentrer sur l'élimination de la plaque dentaire ou sur la santé de vos gencives, cette brosse a le mode qu'il vous faut : le mode Clean réalise un excellent nettoyage, tandis que le mode Gum Care ajoute une minute supplémentaire de brossage à puissance réduite pour vous permettre de masser doucement vos gencives.
Une technologie intégrant des puces permet au manche intelligent de détecter la tête de brosse intelligente et de se synchroniser avec elle. Ils fonctionnent ensemble pour permettre des rappels de remplacement.
Toutes les têtes de brosse s'usent avec le temps. Heureusement, nous avons la solution : notre technologie de reconnaissance de la brosse mémorise les durées de brossage et la pression exercée par les patients. Lorsqu'il est temps de la remplacer, le voyant situé sur le manche les alerte. Ainsi, ils peuvent être sûrs que leur tête de brosse est parfaitement efficace.
Il faut parfois un peu de temps pour acquérir de nouvelles habitudes. C'est pour cela que notre fonction Easystart vous permet d'opter pour une augmentation progressive de la puissance de brossage au cours des 14 premières utilisations de votre nouvelle brosse à dents.
Notre fonction Quadpacer permet aux patients de savoir quand ils ont suffisamment brossé chaque partie de leur dentition, tandis que notre fonction Smartimer les prévient quand ils ont atteint les deux minutes de brossage recommandées.
La technologie sonique avancée de Philips Sonicare projette de l'eau par impulsions entre les dents, tandis que les mouvements de la brosse fragmentent puis balaient la plaque dentaire, pour un brossage quotidien exceptionnel.
Alimentation
Spécificités techniques
Design et finition
Entretien
Facile d'utilisation
Accessoires inclus
Performances de brossage
Modes
Technologie de capteur intelligent