De hoofdbandclips en het maskerkussen bevatten magneten

Neem contact op met uw zorgverlener voordat u het masker in gebruik neemt. Sommige medische apparaten worden beïnvloed door magnetische velden. De magnetische klemmen in dit masker moeten ten minste 50 mm van een actief medisch apparaat worden gehouden. Speciale aandacht is nodig bij geïmplanteerde apparaten zoals pacemakers, defibrillatoren en cochleaire implantaten. Lees de gebruiksaanwijzing in de verpakking voor meer informatie.