Uw apparaat beheren en uw slaapervaring in de gaten houden

Met de SleepMapper-app kunt u meerdere alarmen, lichtthema's en intensiteitsinstellingen instellen en geluiden en radio beheren via uw Android- en iOS-apparaten. U kunt de gegevens van uw kameromgeving bekijken, uw slaaproutines in de gaten houden en tips krijgen om uw slaap te verbeteren. Als u de app voor langere tijd gebruikt, kunt u zien hoe uw omgeving van invloed is op uw slaap, of dat nu tijd in bed, veranderingen in kamertemperatuur of geluidsverstoringen zijn. Als uw telefoon niet naast u ligt, kunt u alle essentiële functies van Somneo op de lamp zelf gebruiken.