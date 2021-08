Lampjes regelen uw ademhaling en helpen u te ontspannen en in slaap te vallen

Onze lichtgestuurde ontspanningsfunctie is geïnspireerd op bekende ademhalings- en ontspanningsoefeningen en is ontworpen om u te helpen in slaap te vallen. U laat de spanning van de dag van u af glijden en komt tot rust. Volg met uw ademhaling een van de zeven lichtintensiteits- of geluidsritmes, terwijl u uw ogen gesloten houdt voor een rustige en vreedzame overgang van dag naar dromen