Ontwikkeld door Philips, al meer dan 100 jaar expert op het gebied van licht.

Philips is meer dan 100 jaar geleden opgericht als bedrijf dat gloeilampen produceerde en verkocht. Sindsdien is Philips uitgegroeid tot een wereldwijde onderneming die innovaties ontwikkelt op allerlei gebieden. Verlichting vormt ook nu nog het hart van Philips. We zijn er trots op dat de Wake-up Light in deze traditie past en dat we met dit product voortbouwen op de door de jaren heen ontwikkelde kennis en expertise van 's werelds bekendste verlichtingsspecialist.