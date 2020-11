Keuze uit 4 natuurlijke en aangename wekgeluiden en FM-radio

Op de ingestelde tijd wordt u gewekt door een natuurlijk geluid of door de vooraf ingestelde radiozender. Het geluid neemt geleidelijk toe in volume en bereikt na anderhalve minuut uiteindelijk het niveau dat u hebt geselecteerd. U kunt kiezen uit vier geluiden: fluitende vogels in het bos, een ontspannend piepje, geluiden uit de Afrikaanse jungle of zacht klokgelui. Dankzij het geleidelijk toenemende volume wordt u op een prettige wijze uit uw slaap gewekt.