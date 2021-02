De pure smaak van gestoomd voedsel

Met het maaltijdprogramma van de Philips-stomer stelt u de juiste kooktijd voor verschillende ingrediënten in. De autotimer vertelt u wanneer u elke mand in de juiste volgorde toevoegt. Geen halfgaar of te gaar voedsel meer. Altijd een smakelijke maaltijd, bereid met de juiste kooktijd. Bekijk alle voordelen