Altijd een schone machine dankzij de functie voor automatisch reinigen en ontkalken

Het koffiedoorloopsysteem van deze espressomachine wordt automatisch met water gereinigd wanneer u de machine in- of uitschakelt. Hierdoor kunt u altijd genieten van verse koffie met een heerlijke smaak. Regelmatig ontkalken verlengt de levensduur van uw espressomachine. Deze machine geeft niet alleen een signaal wanneer de machine moet worden ontkalkt, maar het automatische ontkalkingsproces start op uw machine en helpt u met duidelijke berichten op het scherm bij de verschillende stappen. Ontkalken was nog nooit zo eenvoudig!