Perfect melkschuim dankzij de geïntegreerde melkbeker

Geniet van uw melkspecialiteiten met de geïntegreerde melkbeker met automatische reiniging. Giet gewoon melk in de beker, sluit deze op de machine aan en kies uw gewenste koffiedrank. Of het een latte macchiato, cappuccino of caffé latte is, uw drank wordt binnen seconden worden geserveerd. De beker van uw Saeco espressomachine beschikt over een automatische reinigingsfunctie met twee automatische stoom-spoelcycli die de buizen van uw beker na ieder gebruik reinigen. Zo krijgt u altijd een verse melksmaak.