Eén keer drukken voor een heerlijk kopje cappuccino of latte macchiato

Met de nieuwe one-touch espressomachine van Philips maakt u met één druk op de knop heerlijke espressovariaties, zoals cappuccino en latte macchiato. De koffiebonen worden iedere keer vers gemalen met de automatische molen. Vervolgens wordt de melk automatisch opgeklopt en toegevoegd aan uw koffie, zodat u nooit het kopje onder het stoompijpje hoeft te houden. Bovendien is het unieke melkreservoir eenvoudig op het apparaat te bevestigen, past het in de koelkast en is het zelfs geschikt voor de vaatwasmachine. Met één druk op de knop kunt u in een handomdraai genieten van uw favoriete espressovariaties.