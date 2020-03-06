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Niet meer leverbaar
FWM185/12
Luister naar uw favoriete MP3-CD-muziek met een rijk geluid
Geniet gedurende maximaal 10 uur ononderbroken van uw CD/MP3/WMA-nummers op de FWM185. U kunt nog meer genieten van uw muziek door thuis naar uw muziek te luisteren via uw draagbare speler - met USB-aansluiting voor directe weergave en MP3-speleringang.
MP3-CD-weergave
Directe weergave vanaf USB
MP3 staat voor 'MPEG 1 Audio layer-3'. MP3 is een revolutionaire compressietechnologie waarmee grote digitale muziekbestanden tot 10 keer kleiner kunnen worden gemaakt, zonder dat dit de geluidskwaliteit drastisch vermindert. MP3 is de audiocompressienorm voor het internet geworden waarmee snel en eenvoudig audiobestanden worden uitgewisseld.
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3.7
van 5
6
Reviews & awards
1942Dolfijn
06/03/2020
Nederland
Philips-medewerker
Was een geweldige radio combinatie.
[Employee of philipsglobal] Helaas de DVD speler werkt niet meer en is nergens meer te koop. Hopelijk kan Philips mij nog helpen aan een werkende DVD speler.
Voordelen
Geweldig geluid en kon alles nog afspelen.
Nadelen
De DVD is stuk en nergens meer te koop. Jammer.
Deze review is gemaakt voor FWM185 Mini-HiFi-systeem
Datum gebruik 2018-03-06
Deze review is gemaakt voor FWM185 Mini-HiFi-systeem
Datum gebruik 2018-03-06
Gio123
26/12/2014
Nederland
Goed product philips fwm185
ik heb de philips fwm185 gekocht . het is een fantastische ding. je kunt er alles mee doen usb . cd .tape van alles . complimenten voor dit apparaat . jullie zijn een goed bedrijf . Groetjes Giovanni
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FWM185 Mini-HiFi-systeem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FWM185 Mini-HiFi-systeem
Gillou
22/07/2012
France
bonne chaîne hifi
très bon produit, facile d'emploi, manque de connectivité
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FWM185 Minichaîne hi-fi
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FWM185 Minichaîne hi-fi