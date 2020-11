Maximale prestaties, voor een grondige reiniging

De stofzuiger met zak Series 5000 biedt krachtige prestaties in een compact design. De krachtige en efficiente 900W motor zorgt voor een stofopname van 99,9%*. De AirflowMax-technologie zorgt voor langer behoud van een optimale zuigkracht. Door de hoge zuigkracht is Series 5000 geschikt voor een diepe reiniging van harde vloeren tot hoogpolig tapijt. De roterende turboborstel is ideaal voor het verwijderen van hardnekkig vuil uit uw tapijt, zoals huisdierenharen. Bekijk alle voordelen