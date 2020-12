Allergievriendelijke kwaliteit getest door ECARF

AquaTrio met waterfiltratie is gecertificeerd als allergievriendelijk door het European Centre for Allergy Research Foundation. De Aqua Cyclone kapselt stof en stof in, allergenen worden in water opgenomen en kunnen zich niet opnieuw door de lucht verspreiden. AquaTrio verwijdert 99,95% aan allergenen van katten- en hondenhaar, stofmijt of stuifmeel voor een allergievriendelijke leefomgeving.