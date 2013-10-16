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Micromuzieksysteem

DCM3155/12

4.4

| (8) Reviews & awards | 88% beveelt dit product aan

Geluid dat bij u thuis uitstekend tot zijn recht komt

Dit microgeluidssysteem van Philips is geschikt voor een iPhone 5 met Lightning-aansluiting en is voorzien van wOOx-technologie, die zorgt voor een krachtige bas. De schuine vormgeving van de luidsprekers levert een vol stereogeluid en het monoblokontwerp past in elk interieur.

Bekijk alle voordelen

Bezeten van muziek

Geluid dat bij u thuis uitstekend tot zijn recht komt

  • met Lightning-aansluiting

  • voor iPod/iPhone

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • 50 W max., basweergave

Directe weergave van MP3/WMA-muziek vanaf USB

Directe weergave van MP3/WMA-muziek vanaf USB

Met de directe weergave vanaf USB sluit u uw USB-apparaat gewoon aan op de USB-poort van uw Philips-apparaat om uw digitale muziek rechtstreeks vanaf het Philips-apparaat af te spelen.

Maximaal uitgangsvermogen van 50 W RMS

Monoblokontwerp om overal in uw huis aan te passen

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

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4.4

van 5

8

Reviews & awards

88%

beveelt dit product aan

3
2

16/10/2013

Deutschland

Deutschland

Augenweide mit Klangerlebnis

Klein, sehr ansprechend und trotzdem sehr begeistert! Diese Micro Anlage besticht in erster Linie durch das edel wirkende Aussehen. Passt sehr gut in die heutige Zeit und ist mal nicht Schwarz. Auch was diese Anlage an Funktionen aufwartet ist nicht zu verachten! Als erstes natürlich der Lightning Anschluss für das iPhone 5. Aber es findet auch das iPad 4 perfekten Halt, da noch zusätzliche Auflagegummis angebracht sind! Musik über USB, Line-In und CD werden sauber wieder gegeben. Auch selbst erstellte CDs werden abgespielt. Zusatzfunktionen wie Sleeptimer sind auch nicht zu verachten. Der Radioempfang ist trotz dieser Wurfantenne (Kabel) sehr klar und sauber! Im Klang steht diese Anlage anderen in Nichts nach und liefert einen sauberen Klang mit angenehmen Bässen.

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Deze review is gemaakt voor DCM3155 Mini Stereoanlage

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23/03/2013

Deutschland

Deutschland

Kraftbox

Erster Eindruck / Design: Das Mikrosystem DCM3155 ist kompakt und hochwertig verarbeitet. Besonders hervorzuheben ist das „besondere und edel wirkende“ Design in beige. Gerade die Farbe stellt die Anlage in ein besonderes Licht. Dockingschnittstelle Apple: Durch die Lightningschnittstelle lassen sich das iPhone 5, iPod Touch 5 oder iPod Nano 7 direkt (ohne Adapter) anschließen. In der Dockingstation wird neben der Wiedergabe auch das Gerät aufgeladen. Bedienung auch über die Fernbedienung möglich. Geräte mit dem alten 30-Pin Anschluss (IPhone 4s oder älter) lassen sich über den AUX-IN Eingang ebenfalls wiedergeben. Hier erfolgt jedoch keine Aufladung des Akkus. Alternative Anschlüsse: Neben dem AUX-In Eingang, der auch Geräte anderen Hersteller versorgt (Android Smartphone) können auch MP3 Massenspeicher über USB Schnittstelle wiedergegeben werden. Handhabung: Die Bedienung am Gerät oder auch per Fernbedienung ist sehr intuitiv, auch ohne Lesen der Anleitung können meine Kinder das Gerät bedienen. CD/CD-MP3 Wiedergabe: Perfekte Wiedergabe dieser Medien, auch selbst gebrannte CD werden mühelos erkannt. Kleiner Nachteil bei der CD Wiedergabe: Die Einlesezeit der CD dauert etwas länger. Wünschenswert wäre, dass die CD nach dem Ein- und Ausschalten des Gerätes wieder an der gleichen Stelle startet und nicht wieder von vorne startet. Radio mit RDS: Der UKW Empfang und Qualität ist sehr klar und rauschfrei, auch mit zusammengebundener Wurfantenne. Der automatische Sendersuchlauf hilft bei der Sendersuche. Nett: Uhr lässt sich automatisch über den Radiotext synchronisieren. Klang: Der Klang des Geräts ist für die Größenordnung außergewöhnlich gut, individuell kann die Klangfarbe über verschiedene Modi (Presets) beeinflusst werden. Weck / Sleepfunktion: Eine nette Zusatzfunktion bietet der Wecker, der mit einer CD-, USB-, Radio oder IPOD –IPHONE Wiedergabe sanft weckt (Lautstärke steigt langsam an und man fällt nicht gleich aus dem Bett). Nachteil: Im Standby Modus wird die Uhrzeit nicht im Display angezeigt – spart aber Strom!

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Deze review is gemaakt voor DCM3155 Mini Stereoanlage

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Deze review is gemaakt voor DCM3155 Mini Stereoanlage

15/03/2013

Deutschland

Deutschland

Ausgezeichnetes Produkt

Dieses Produkt ist ein sehr gutes, nicht nur vom Design her, sondern auch von der Qualität. Das elegante und innovative Design fällt jedem Betrachter direkt ins Auge. Die Soudqualität ist ausgezeichnet egal ob per IPhone, CD oder USB-Stick. Das Radio läuft auch fantastisch in bester Empfangsqualität. Das Preisleistungsverhältnis ist ebenfalls optimal. Es gibt zwar nur einen Anschluss für das IPhone 5 und die neuere IPod Generation, aber trotzdem kann man über ein Audiokabel von einem MP3-Player oder einem IPhone der 4. oder 3. Generation sehr gute Musik wiedergeben. Ich kann dieses Produkt jedem empfehlen, der sowohl auf Qualität, Design und einen ordentlichen Preis Wert legt.

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