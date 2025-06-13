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CP0118/01
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Important Information Manual Philips Filter
De SmartPro Compact wordt geleverd met een afstandsbediening waarmee u de robotstofzuiger op afstand verschillende handelingen kunt laten uitvoeren. Geschikt voor producttype FC8710.