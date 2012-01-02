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Niet meer leverbaar
Eenvoudig de mooie momenten vastleggen en delen
Maak schitterende video's in Full HD en geef ze een professionele look met de superieure beeldstabilisatietechnologie van de ESee-camcorder. U kunt zowel in HD als in e-mailvriendelijke indelingen opnemen, zodat u video's tot wel 4 keer sneller kunt delen op uw TV.
Met geavanceerde beeldstabilisatie maakt u geweldige video's die u graag aan anderen laat zien. Dankzij gyrosensoren die gebruikmaken van geavanceerde algoritmen, bent u verzekerd van stabiele en haarscherpe videobeelden. Deze sensoren meten de afstand tussen de grond en de cameralens en corrigeren wanneer de camcorder per ongeluk wordt bewogen. Deze geavanceerde technologie zorgt keer op keer voor scherpe beelden, zodat u de mooiste momenten in uw leven kunt vastleggen in fantastische video's.
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4.5
van 5
6
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
02/01/2012
Nederland
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CAM110RD HD-camcorder
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CAM110RD HD-camcorder
Maarten10
31/12/2011
Nederland
Zeer goede koop !
Fijne, handzame camera. Ziet er gelikt uit ! Super beeldkwaliteit. Door kleine formaat, makkelijk overal mee naartoe te nemen. Aanrader! Jammer alleen dat je deze camera in de winkel haast niet tegenkomt, en alleen via online-shops kunt kopen. Ben er ook toevallig achter gekomen dat Philips deze camera maakte.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CAM110RD HD-camcorder
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CAM110RD HD-camcorder
StephanieBrandes
10/10/2011
Deutschland
Sehr gut für unterwegs
Ich bin begeistert von der kleinen Kamera und der Qualität der Bilder. Auf jeden Fall muss man aber gleich eien Micro-SD Karte kaufen, sonst kann man nicht gleich losfilmen. Natürlich ersetzt sie nicht eine gut Kamera, wenn man bestimmte Anlässe filmen will, aber für unterwegs, um kurze Aufnahmen zu machen, ist diese Kamera ideal. Auch Fotos werden gut.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CAM110RD HD-Camcorder
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CAM110RD HD-Camcorder