Automatisch perfect melk opschuimen

Met de nieuwe cappuccinatore tovert u uw Saeco-espressomachine om in een Cafè@home!! De melk wordt uit de melkschuimer/het melkpak gezogen, vermengd met lucht en opgeschuimd in uw kop gespoten. U hoeft alleen een heerlijke espresso toe te voegen voor uw eigen cappuccino of latte macchiato!