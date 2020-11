Aanpasbare waterfilterinstellingen

De waterfilterinstellingen kunnen aan de hardheid van uw water worden aangepast. Draai hiervoor aan de instelring op het Intenza+-waterfilter. Stel het filter in op A voor zacht water, op B voor middelhard water (fabrieksinstelling) of op C voor hard water. Zo profiteert u van optimale bescherming tegen kalkaanslag en geniet u van de beste smaak.