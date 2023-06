Maximaal 90 minuten lang snoerloos gebruik

Zorg dat u niet in de knoop raakt met uw baardtrimmer – een oplaadbeurt van 1 uur biedt tot 90 minuten snoerloos gebruik. Of houd de stekker in het stopcontact voor ononderbroken trimmen. De snellaadfunctie van 5 minuten biedt u genoeg vermogen voor één trimbeurt.