Snel drogen in 3 minuten of minder*

In slechts een paar minuten van nat naar droog haar met onze krachtigste föhn met hoge snelheid tot nu toe. Met wel 110.000 rotaties per minuut haalt de geavanceerde, borstelloze DC-motor een snelheid van 228 km per uur en geeft efficiënte drooglucht, waardoor u snel met een geweldig kapsel aan uw dag kunt beginnen.