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Niet meer leverbaar
BHB868/00
Zet je krullen in de spotlights
De Sublime Ends-krultang is onze eerste krultang die is ontwikkeld om de kwetsbare haarpunten te beschermen tijdens het stylen. Met de geavanceerde SplitStop-technologie kun je zachte krullen maken zonder dat je je zorgen hoeft te maken. Verstop je dus niet meer, maar ga in de schijnwerpers staan!
Staaf van 32 mm
SplitStop-technologie
Keratine
Digitale temperatuurstanden
Ons ultieme geheim ter voorkoming van gespleten haarpunten is de nieuwe SplitStop-technologie. Het is een unieke combinatie van optimale prestaties en minimale wrijving en zorgt voor gezond haar vanaf de wortels tot de punten. Er zijn geen plotselinge temperatuursveranderingen dus dit biedt een optimale temperatuur die tijdens het stylen constant en gelijkmatig over de hele staaf is verdeeld. De staaf heeft een gladde keramische laag voor minder weerstand op het haar. Creëer de perfecte krullen met gezondere punten.
Keratine is een essentieel onderdeel van het haar en zorgt ervoor dat haar sterk en gezond blijft en er prachtig uitziet. Het keramiek is verrijkt met keratine dat nog beter is voor je haar.
Met het digitale display met 8 temperatuurstanden heb je absolute controle over de temperatuur en kun je die aanpassen aan je haartype om beschadiging te voorkomen.
Recensies
na 2 jaar gesimuleerd krullen bij 180°C met gemiddeld Europees haar zonder gespleten punten