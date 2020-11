SplitStop-technologie ter voorkoming van gespleten haarpunten

Ons ultieme geheim ter voorkoming van gespleten haarpunten is de nieuwe SplitStop-technologie. Het is een unieke combinatie van optimale prestaties en minimale wrijving en zorgt voor gezond haar vanaf de wortels tot de punten. Er zijn geen plotselinge temperatuursveranderingen dus dit biedt een optimale temperatuur die tijdens het stylen constant en gelijkmatig over de hele staaf is verdeeld. De staaf heeft een gladde keramische laag voor minder weerstand op het haar. Creëer de perfecte krullen met gezondere punten.