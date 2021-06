Stem af op duizenden internetradiozenders

De Fidelio draadloze HiFi geeft u toegang tot meer dan 30.000 onlineradiozenders van over de gehele wereld. Verbreed uw muzikale horizon, en ontdek geweldige zenders via de indeling per genre of per land, of kies uw favoriete zenders uit de uitgebreide selectie die met één druk op de knop beschikbaar is. Het kan niet gemakkelijker. Elke Fidelio draadloze HiFi heeft toetsen die direct toegang geven tot welke zender u maar wilt.