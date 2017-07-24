Voordeel Product was goed verpakt. Installatie was inderdaad na 5 minuten gebeurd maar men moet wel iets afweten van het wifi netwerk thuis. mensen die thuis hun Wifi hebben laten installeren zullen ook bij het installeren van deze speaker hulp nodig hebben. Het geluid is prima in orde. Men zou het niet verwachten dat één speaker zo'n vol geluid kan geven. De bediening via de smartphone is erg mooi gemaakt maar wel erg vertragend. Hier zitten wel enkele seconden tussen. Bij het gebruik van de Internetradio op de smartphone wordt verwezen naar de voorwaarde in de handleiding. Helaas heb ik deze voorwaarde niet terug kunnen vinden. Geen bekabeling nodig alleen een stopcontact. Nadeel: Internet radio wil wel eens voor luttele seconden wegvallen. Dit zal geen probleem van de speaker zijn maar het lokale netwerk. Als men meerdere speakers heeft zou men deze graag tegelijkertijd willen gebruiken. Volgens de APP op de smartphone kan het, maar er treed dan een vertraging tussen de speakers op van ± 1,5 seconden. Dus als je beide speakers tegelijkertijd kunt horen is dit niet toepasbaar. Eindconclusie Prima product. Zeer goed geluid. Makkelijk te installeren en ergens te plaatsen.