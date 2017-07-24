Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
AW3000/10
Al uw muziek in HiFi-geluid. Draadloos.
Beluister uw muziek draadloos en in HiFi-geluid met de Philips Fidelio draadloze HiFi-luidspreker. U streamt de muziek draadloos en geniet dankzij de vier HiFi-drivers van een meeslepend geluid uit een compacte luidspreker
HiFi-stereogeluid
36 W, 4 HiFi-drivers
Analoog-in
De app is beschikbaar in de Apple App store en via Google Play, en detecteert automatisch mobiele en andere compatibele apparaten die op uw Wi-Fi-thuisnetwerk zijn aangesloten, waarna u direct toegang hebt tot uw muziek. Bedien afspeelmogelijkheden, volume, geluidsinstellingen, en ook onlinemuziekdiensten en internetradio vanaf elk apparaat, waar dan ook.
De luidspreker beschikt over professionele HiFi-drivers die in een speciale schuine hoek zijn geplaatst, en zo het meest uitgebreide en meeslepende klankbereik produceren dat mogelijk is. De plaatsing van de drivers zorgt voor een onovertroffen, dynamische geluidskwaliteit, ongeacht waar in de kamer u zich bevindt. Dankzij het unieke ontwerp passen de luidsprekers ook onopvallend in uw interieur.
Naast de draadloze optie, is er ook een toegevoegde audio-ingang waarmee u externe muziekbronnen op het Philips-systeem kunt aansluiten. Sluit eenvoudigweg de luidsprekers aan op de lijningang, audio-uitgang of hoofdtelefoonaansluiting van een mediaspeler - zoals uw CD/DVD-speler, TV of MP3-speler.
Prijzen
3.0
van 5
99
Reviews & awards
Harm1976
24/07/2017
Nederland
Perfecte TV & PC speakers
Heb er 2 en nu beiden aangesloten op m'n PC/TV (1 op links & 1 op het rechter kanaal) en het geluid is PERFECT. Prima bas en ruimtelijke klank. Ook de internet radio werkt prima, waarschijnlijk omdat de router dichtbij staat. Eerst stond 1 in de slaapkamer, nadat ik een wifi versterker had geplaats werkte alles prima. Begrijp niet dat Philips niet even iemand de app laat updaten. Kost wat centen maar al die klagende klanten is toch slechte reclame ?
Deze review is gemaakt voor AW3000 A3 draadloze HiFi-luidspreker
Deze review is gemaakt voor AW3000 A3 draadloze HiFi-luidspreker
mpower
13/04/2014
Nederland
zeer goed presterende speaker
Ik ben zeer tevreden met deze speaker, het geluid heeft mij zeer verrast. voor dat het de kleinste variant is uit de Fidelio lijn. heeft deze een zeer goede geluids productie. en doet naar mijn mening niet veel onder voor de A9 die wij ook in ons systeem gebruiken. het is alleen jammer dat de muur beugel niet bij is geleverd. is mij zo niet duidelijk welke beugel ik zou moeten gebruiken.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AW3000 A3 draadloze HiFi-luidspreker
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AW3000 A3 draadloze HiFi-luidspreker
astetter48
02/03/2014
Nederland
Prima geluidskwaiteit, bediening gemakkelijk
In de winkel de A3 en A5 geluisterd, omwille van het formaat de A3 gekozen. De geluidskwaliteit is meer da prima de grotere A5 is echt niet nodig ondanks onze ruime woonkamer (12m8 diep) Koppelen met de Ipad, Galaxy Nexus, zowel Android als phones in huis verloopt eenvoudig. De Airstudio App is nog niet 100% bugvrij, het werkt wel eenvoudig. Eerst was er wat teleurstelling over het gebruik van Spotify playlists, maar toen we ontdekten dat als je playlists 'volgt' in Spotify deze automatisch verschijnen in Airstudio, waren de dames in huis blij. Enige jammere wat er nu nog over is, is dat we de A3 en de A1 (die we ook gekocht hebben om onze 5.1 set te upgraden) niet beiden tegelijkertijd aan te sturen zijn vanuit Airstudio. En verder kan de app zowel op IOS als Android nog we wat intuïtiever gemaakt worden. Al met al een prima prijs-prestatie verhouding. Alphons
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AW3000 A3 draadloze HiFi-luidspreker
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AW3000 A3 draadloze HiFi-luidspreker
Napster is alleen beschikbaar in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.