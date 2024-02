Muziek streamen met draadloze AirPlay-technologie

Met AirPlay kunt u uw gehele iTunes-muziekcollectie naar uw Fidelio-basisstation streamen. Speel de muziek draadloos vanaf iTunes op uw computer, iPhone, iPad of iPod touch af naar iedere AirPlay-compatibele luidspreker in uw huis. U hoeft er alleen maar voor te zorgen dat de luidsprekers zijn aangesloten op het Wi-Fi-netwerk. Met AirPlay kunt u uw muziek ook gelijktijdig op iedere luidspreker in iedere kamer afspelen. Luister wanneer u maar wilt naar uw favoriete nummers, waar u zich in huis ook bevindt.