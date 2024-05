Led-paneel met hoge helderheid

Visualiseer allerlei soorten content in elke omgeving. Maak indruk met heldere en duidelijke berichten op opvallende locaties, zoals etalages in de winkel of op plaatsen die worden blootgesteld aan direct zonlicht. Dit zeer heldere led-paneel is ideaal voor het trekken van de aandacht in grote, drukke gebieden met veel omgevingslicht.