Deze monitor voldoet aan mijn verwachtingen. Energieverbruik, formaat en kleur zijn in combinatie met de prijs zeker dik in orde. Het design van de monitor is functioneel en sober. Dit scherm heeft nog relatief brede randen en is wat dikker dan de nieuwere modellen. De voeding zoemt niet, een mankement dat veel van mijn andere Philips apparaten (TV, scheerapparaat, tandenborstel en mediaspeler) wel vertonen. Bij een scherm van dit formaat is het installeren van de bijgeleverde smartcontrol software handig. Met de apllictaie kan je het beeldscherm in zones verdelen en zo je vensters rangschikken. Enige nadeel aan de software is dat voor het aanpassen van de instellingen standaard mijn 2e monitor gebruikt. Als er slechts een monitor is aangesloten treedt dit probleem niet op. Een optie om dit aan te passen zou erg handig zijn.