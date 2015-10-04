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Niet meer leverbaar
273V5LHAB/00
V Line
68,6 cm (27")
Witte LED's zijn Solid State-apparaten die sneller op volle sterkte licht geven, waardoor ze snel klaar zijn voor gebruik. LED's bevatten geen kwik en kunnen dus milieuvriendelijk worden weggegooid en gerecycled. Met LED's kan LCD-achtergrondverlichting makkelijker worden gedimd, waardoor de contrastverhouding super hoog is. Dankzij de consistente helderheid op het scherm leveren de LED's een fantastisch nauwkeurige kleurweergave.
Er zijn twee stereoluidsprekers van hoge kwaliteit geïntegreerd in het beeldscherm. Deze kunnen in het zicht naar voren of uit het zicht omlaag, omhoog, naar achteren, enz. gericht zijn, afhankelijk van het model en het ontwerp.
SmartControl Lite is de nieuwste monitorbeheersoftware voor gebruikersinterfaces. Via de 3D-pictogrammen kunnen gebruikers de meeste monitorvariabelen met de muis afstellen, zoals kleur, helderheid, schermkalibratie, multimedia, ID-beheer enz.
3.9
van 5
57
Reviews & awards
Geert58
04/10/2015
België
Geverifieerde koper
Prima en goedkoop
Het is een prima, degelijk en goedkoop led-scherm. Redelijk snelle levering.
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Deze review is gemaakt voor 243V5LHAB LCD-monitor met SmartControl Lite
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 243V5LHAB LCD-monitor met SmartControl Lite
Haantje
02/05/2014
België
Hoge kwaliteit van de beelden en voorzien van ingebouwde luidsprekers
Dit scherm voldoet perfect voor het weergeven van digitale foto's in HD. Bij het bekijken van mijn foto's ontdek ik steeds nieuwe fijne details dat ik bij mijn voorgaande monitor van 22" niet zag. Met SmartControl Lite kan men betrekkelijk eenvoudig het beeld naar eigen wensen kalibreren (Voor een 100% juiste kalibratie moet men zoals bij alle monitoren zijn toevlucht nemen tot een professioneel kalibratietoestel). De ingebouwde luidsprekers zijn een pluspunt. Video-opnamen worden in HD afgespeeld. Wat spelletjes betreft, daarin heb ik geen ondervinding.
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Deze review is gemaakt voor 246V5LHAB LCD-monitor
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 246V5LHAB LCD-monitor
Giel1984
04/06/2017
Nederland
Voordelig geprijsd ruim beeldscherm
Deze monitor voldoet aan mijn verwachtingen. Energieverbruik, formaat en kleur zijn in combinatie met de prijs zeker dik in orde. Het design van de monitor is functioneel en sober. Dit scherm heeft nog relatief brede randen en is wat dikker dan de nieuwere modellen. De voeding zoemt niet, een mankement dat veel van mijn andere Philips apparaten (TV, scheerapparaat, tandenborstel en mediaspeler) wel vertonen. Bij een scherm van dit formaat is het installeren van de bijgeleverde smartcontrol software handig. Met de apllictaie kan je het beeldscherm in zones verdelen en zo je vensters rangschikken. Enige nadeel aan de software is dat voor het aanpassen van de instellingen standaard mijn 2e monitor gebruikt. Als er slechts een monitor is aangesloten treedt dit probleem niet op. Een optie om dit aan te passen zou erg handig zijn.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 273V5LHAB LCD-monitor met SmartControl Lite
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 273V5LHAB LCD-monitor met SmartControl Lite
Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse