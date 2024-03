Full-color ePaper-display

Met 60.000 kleuren, waaronder blauw voor duidelijke en betrouwbare zichtbaarheid, en een intern geheugen van 16 GB, en waarbij een externe mediaspeler niet nodig is. Sluit een voedingsbron aan om nieuwe statische content te uploaden en direct op het scherm te zien via USB-, LAN- of Wi-Fi-verbindingen.