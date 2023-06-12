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Niet meer leverbaar

Full HD LCD-monitor

243V7QDAB/01

4.1

| (81) Reviews & awards | 85% beveelt dit product aan

Levendige, scherpe beelden, van rand tot rand

Een perfect allround scherm met verbluffende beelden van rand tot rand. Compact ontworpen en prettig voor uw ogen.

Bekijk alle voordelen

Levendige, scherpe beelden, van rand tot rand

  • V Line

  • 24 (60,5 cm (23,8") diag.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

IPS LED-technologie met extra breed scherm voor beeld- en kleurnauwkeurigheid

IPS-schermen maken gebruik van een geavanceerde technologie waardoor u kunt genieten van een extra brede kijkhoek van 178/178 graden. Hierdoor kunt u het scherm vanuit bijna elke hoek zien. De IPS-schermen bieden, in tegenstelling tot de normale TN-panelen, scherpe beelden met levendige kleuren. Niet alleen ideaal voor het bekijken van foto's, het afspelen van films en het surfen op internet, maar ook voor professionele toepassingen waarbij kleurnauwkeurigheid en constante helderheid zeer belangrijk is.

16:9 Full HD-scherm voor extreem scherpe beelden

Beeldkwaliteit is belangrijk. Normale schermen leveren kwaliteit, maar u verwacht meer. Dit display beschikt over een geavanceerde Full HD-resolutie van 1920 x 1080. Full HD zorgt voor scherpe details met hoge helderheid, ongelofelijk contrast en realistische kleuren dus verwacht levensechte beelden.

HDMI Ready voor entertainment in Full HD

Een HDMI Ready apparaat bevat alle benodigde hardware voor High-Definition Multimedia Interface-invoer (HDMI). Een HDMI-kabel zorgt voor hoogwaardige digitale video- en audiosignalen die allemaal door één kabel worden verzonden van een PC of een willekeurig aantal AV-bronnen (zoals set-top boxes, DVD-spelers, A/V-ontvangers en videocamera's).

Technische specificaties

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Recensies

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4.1

van 5

81

Reviews & awards

85%

beveelt dit product aan

12/06/2023

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

de monitor

prima monitor helder beeld makkelijk te instaleren op de pc lekker groot beeld

Nadelen

geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 273V7QDAB Full HD LCD-monitor

Datum gebruik 2023-05-12

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 273V7QDAB Full HD LCD-monitor

Datum gebruik 2023-05-12

09/12/2021

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Ik raad dit product

Ik ben tevreden. Ik heb geen reserveringen, het is goed.

Voordelen

geen bezwaar

Nadelen

geen bezwaar

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 273V7QDAB Full HD LCD-monitor

Datum gebruik 2020-11-09

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 273V7QDAB Full HD LCD-monitor

Datum gebruik 2020-11-09

16/03/2021

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Geweldig toestel

Fijne tv, goed te bedienen. Alleen valt het geluid weg soms

Voordelen

Gewoon goed

Nadelen

Niet

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 273V7QDAB Full HD LCD-monitor

Datum gebruik 2020-09-16

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 273V7QDAB Full HD LCD-monitor

Datum gebruik 2020-09-16

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Voorwaarden

  1. "IPS"-naam/handelsmerk en verwante octrooien voor technologieën zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

  2. De maximale resolutie is alleen geschikt voor HDMI-input.

  3. Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse