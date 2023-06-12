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Niet meer leverbaar
Levendige, scherpe beelden, van rand tot rand
Een perfect allround scherm met verbluffende beelden van rand tot rand. Compact ontworpen en prettig voor uw ogen.
V Line
24 (60,5 cm (23,8") diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
IPS-schermen maken gebruik van een geavanceerde technologie waardoor u kunt genieten van een extra brede kijkhoek van 178/178 graden. Hierdoor kunt u het scherm vanuit bijna elke hoek zien. De IPS-schermen bieden, in tegenstelling tot de normale TN-panelen, scherpe beelden met levendige kleuren. Niet alleen ideaal voor het bekijken van foto's, het afspelen van films en het surfen op internet, maar ook voor professionele toepassingen waarbij kleurnauwkeurigheid en constante helderheid zeer belangrijk is.
Beeldkwaliteit is belangrijk. Normale schermen leveren kwaliteit, maar u verwacht meer. Dit display beschikt over een geavanceerde Full HD-resolutie van 1920 x 1080. Full HD zorgt voor scherpe details met hoge helderheid, ongelofelijk contrast en realistische kleuren dus verwacht levensechte beelden.
Een HDMI Ready apparaat bevat alle benodigde hardware voor High-Definition Multimedia Interface-invoer (HDMI). Een HDMI-kabel zorgt voor hoogwaardige digitale video- en audiosignalen die allemaal door één kabel worden verzonden van een PC of een willekeurig aantal AV-bronnen (zoals set-top boxes, DVD-spelers, A/V-ontvangers en videocamera's).
4.1
van 5
81
Reviews & awards
85%
beveelt dit product aan
jojo 1999
12/06/2023
Nederland
Geverifieerde koper
de monitor
prima monitor helder beeld makkelijk te instaleren op de pc lekker groot beeld
Nadelen
geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 273V7QDAB Full HD LCD-monitor
Datum gebruik 2023-05-12
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 273V7QDAB Full HD LCD-monitor
Datum gebruik 2023-05-12
BASICIMPLANT
09/12/2021
Nederland
Geverifieerde koper
Ik raad dit product
Ik ben tevreden. Ik heb geen reserveringen, het is goed.
Voordelen
geen bezwaar
Nadelen
geen bezwaar
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 273V7QDAB Full HD LCD-monitor
Datum gebruik 2020-11-09
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 273V7QDAB Full HD LCD-monitor
Datum gebruik 2020-11-09
Jaap Zwolle
16/03/2021
Nederland
Geverifieerde koper
Geweldig toestel
Fijne tv, goed te bedienen. Alleen valt het geluid weg soms
Voordelen
Gewoon goed
Nadelen
Niet
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 273V7QDAB Full HD LCD-monitor
Datum gebruik 2020-09-16
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 273V7QDAB Full HD LCD-monitor
Datum gebruik 2020-09-16
"IPS"-naam/handelsmerk en verwante octrooien voor technologieën zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.
De maximale resolutie is alleen geschikt voor HDMI-input.
Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse