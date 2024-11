Push-to-talk-ondersteuning voor Google Assistent™

Bedien met één druk op de knop uw TV met uw stem. Open YouTube. Zet het volume hoger. Speel uw favoriete nummers af en ontvang alle informatie die u nodig hebt zoals weerupdates, activiteiten en zelfs gesproken vertalingen in een handomdraai. U hoeft slechts de speciale knop op de afstandsbediening in te drukken en in de ingebouwde microfoon te praten.