Gebruiksvriendelijke Hospitality-afstandsbediening

Deze stijlvolle afstandsbediening is speciaal ontworpen voor gebruik in de horeca. De belangrijkste knoppen en functies zijn gemakkelijk op de afstandsbediening geplaatst, zodat hij door de gast uiterst eenvoudig is te gebruiken. Daarnaast worden de meeste Hospitality-afstandsbedieningen geleverd met een antidiefstalvoorziening voor de batterijen, een functie die bijdraagt aan efficiënt gebruik in hotels.