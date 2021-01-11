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Niet meer leverbaar
LED-beelden in levendige kleuren
Geniet van levendig LED-beeld op dit Philips-scherm. Het compacte design en de VESA-standaard zorgen voor flexibiliteit op uw werkplek. Een topkeuze!
V Line
20 (49,5 cm (19,5") diag.)
Witte LED's zijn Solid State-apparaten die sneller op volle sterkte licht geven, waardoor ze snel klaar zijn voor gebruik. LED's bevatten geen kwik en kunnen dus milieuvriendelijk worden weggegooid en gerecycled. Met LED's kan LCD-achtergrondverlichting makkelijker worden gedimd, waardoor de contrastverhouding super hoog is. Dankzij de consistente helderheid op het scherm leveren de LED's een fantastisch nauwkeurige kleurweergave.
Philips-monitoren met LED-achtergrondverlichting bevatten geen kwik, een van de meest giftige stoffen in de natuur voor zowel mens als dier. Hierdoor is de monitor de hele levensduur lang milieuvriendelijk, van de productie tot en met de verwijdering.
4.5
van 5
4
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
E J Jong
11/01/2021
Nederland
De heer E Jong
Ik ben tevreden over de kwaliteit van beeldscherm type 203V
Voordelen
breed beeld, goede scherpte
Nadelen
geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 203V5LSB26 LCD-monitor
Datum gebruik 2020-01-11
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 203V5LSB26 LCD-monitor
Datum gebruik 2020-01-11
PaoloIdeo
15/05/2014
Italia
Prodotto che rispecchia esattamente le caratteristiche esposte prima dell'acquisto.
Il monitor ha le qualità e le caratteristiche che cercavo: ottimo design (ottimo disegno dell'attacco cavi sia per la comodità di inserimento che per l'ingombro), ottime performances, ingombri ridotti. La qualità dell'immagine è ottima, inoltre il software permette molte regolazioni a proprio piacimento.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 203V5LSB26 Monitor LCD
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 203V5LSB26 Monitor LCD
Fontinha
29/07/2019
Portugal
Excelente
Muito bom, luminosidade excelente e bonito design.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 203V5LSB26 Monitor LCD
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 203V5LSB26 Monitor LCD