• Uitblaasfilter: Het uitblaasfilter bevindt zich aan de achterkant (of in sommige gevallen aan de onderkant) van uw Philips-stofzuiger, achter een rooster dat u kunt verwijderen. Dit filter moet jaarlijks worden vervangen. Het kan niet worden gewassen.

Het filter reinigen in stofzuigers zonder zak

Als uw Philips-stofzuiger geen zak heeft, leest u hier hoe u het motorbeschermingsfilter reinigt: Het motorbeschermingsfilter bevindt zich meestal in of achter de stofbak. Bekijk de onderstaande afbeeldingen voor een aantal voorbeelden.



Het filter bestaat uit twee verschillende delen: A) een geplooid deel (HEPA/EPA- of allergenenfilter) en B) een schuimdeel:

A) Het geplooide deel (EPA/HEPA- of allergenenfilter) kan niet worden gewassen. U kunt het reinigen door het te borstelen of door er boven een prullenbak tegenaan te tikken.

B) Het schuimdeel kan met water worden gewassen. Het moet volledig droog zijn voordat u het terugplaatst in de stofzuiger.