1) Open het MENU, selecteer MAINTENANCE SETTING (Onderhoud) en selecteer DESCALING CYCLE (Ontkalken).

2) Druk op OK om te bevestigen en de ontkalkingscyclus te starten.

3) Verwijder het waterreservoir. Giet de fles Saeco-ontkalkingsoplossing in het waterreservoir.

4) Vul het waterreservoir tot het niveau MAX bij met schoon kraanwater. (Zorg ervoor dat het water tot de MAX-lijn komt, anders moet je de machine vaker spoelen). Plaats het waterreservoir terug in de machine.

5) Druk op OK om te bevestigen.

6) Open de servicedeur en leeg het lekbakje en de koffiediklade. Plaats ze terug.

7) Druk op OK om te bevestigen.

8) Vul de beker voor de helft met vers water en plaats deze in de machine.

9) Plaats het melkbekerdoseersysteem in de koffiezetstand. Druk op “OK” om te bevestigen.

10) Plaats een grote kom onder het melkbekerdoseersysteem en de koffietuit. Druk op “OK” om te bevestigen.

11) De ontkalkingsoplossing komt met tussenpozen uit de machine. Dit duurt ongeveer 20 minuten.

Als het bericht “RINSE THE WATER TANK AND FILL WITH FRESH WATER” (Spoel het waterreservoir en vul met vers water) wordt weergegeven, is het mengsel van ontkalkingsoplossing en water opgebruikt.

13) Spoel het waterreservoir en vul het tot de MAX-aanduiding met schoon water. Druk op “OK” om te bevestigen.

14) Leeg het interne lekbakje en plaats het terug. Druk op “OK” om te bevestigen.

15) Leeg de melkbeker en vul de beker opnieuw tot de helft met vers water. Plaats de melkbeker in de machine. 16) Plaats het melkbekerdoseersysteem in de koffiezetstand. Druk op “OK” om te bevestigen.

16) Leeg de kom en plaats deze terug. Druk op “OK” om te bevestigen.

17) De machine start de spoelcyclus.

18) Wanneer al het water dat nodig is voor de spoelcyclus uit de machine is gekomen, is de machine gereed. Belangrijk: Als de machine je een tweede of derde keer vraagt het waterreservoir te spoelen en met schoon water te vullen, heb je het waterreservoir niet tot het MAX-niveau gevuld. Vul het waterreservoir met water tot het MAX-niveau en voer nog een spoelcyclus uit.

19) Leeg het interne lekbakje en plaats het terug.

20) Leeg en reinig de melkbeker.

21) Reinig de zetgroep na afloop met water.

22) De machine is nu klaar voor gebruik.