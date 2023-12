Uw Philips-stoomgenerator of kledingstomer is ontworpen voor gebruik met kraanwater. Als u echter in een gebied met hard water woont, kan zich snel kalkaanslag vormen. Om de levensduur van uw Philips-stoomgenerator of stoomstrijkijzer te verlengen, raden we aan gedistilleerd of gedemineraliseerd water te gebruiken. U kunt ook 50% gedemineraliseerd water vermengd met kraanwater gebruiken. Gebruik geen geparfumeerd water, water uit de wasdroger, azijn, stijfsel, ontkalkingsmiddelen, strijkconcentraat, chemisch ontkalkt water of andere chemicaliën. Hierdoor kan uw Philips-stoomgenerator water gaan sputteren, bruine vlekken veroorzaken of beschadigd raken.