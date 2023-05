Ontvang voortgangsupdates voor elke schoonmaakbeurt





Terwijl de robot bezig is met schoonmaken, ontvangt u updates in de app. U kunt zien waar de robot zich op dat moment bevindt, het accuniveau controleren en, wat nog belangrijker is, u ontvangt een melding zodra de schoonmaakbeurt is voltooid. Zorg dat de robot optimaal blijft presteren door onderdelen op tijd te vervangen. Via onze app ontvangt u een melding wanneer het tijd is om onderdelen zoals stoffilters en dweildoekjes te vervangen. Ook kunt u deze eenvoudig bestellen in de app.