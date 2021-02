Volautomatische espressomachines

Cappuccino met zijdezacht melkschuim

Perfectioneer uw koffie met een laag zijdezachte melkschuim. Het Phillips LatteGo-melksysteem mengt melk en lucht op een hoge snelheid voor zijdezachte melk op precies de juiste temperatuur. De revolutionaire LatteGo is ontworpen voor alle soorten melk, zodat u altijd uw favoriete melk kan gebruiken. Het melksysteem is gemakkelijk afneembaar en onder de kraan schoon te maken. Voor meer gemak kunt u deze ook in de vaatmachine afwassen, zo bespaart u tijd en bent u verzekerd van een extra hygiënische reiniging. Verrassend eenvoudig!