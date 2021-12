Zelf kruidenboter of knoflookboter maken is een geweldige manier om extra smaak aan je eten te geven. Kruidenboters zijn ontzettend veelzijdig en kunnen in veel verschillende gerechten gebruikt worden, of je ze nou gebruikt om te grillen, bakken of braden. Hoe maak je knoflookboter of kruidenboter? Het is een stuk makkelijker dan je denkt! Lees verder en leer je eigen kruidenboter maken met ons simpele recept plus tips om nog meer van je kruidenboter te genieten.