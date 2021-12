Hoe maak je een cocktail zonder alcohol?



Het is vanzelfsprekend dat je ijs (of bevroren fruit) nodig hebt om thuis frozen mocktails te maken, maar je hebt ook de perfecte blender nodig. Neem de tijd om de jouwe te kiezen (als je er nog geen hebt), want dit handige keukenapparaat is ook nuttig voor heel veel andere taken.