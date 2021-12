Vanaf de eerste kop thee die je zet met een gloednieuwe waterkoker zal kalkaanslag zich aan de binnenkant beginnen op te bouwen. Het is daarom belangrijk om je waterkoker ten minste elke twee tot drie maanden grondig te ontkalken (en vaker als je in een hardwatergebied woont). Hier is ons simpele stappenplan om een waterkoker te ontkalken met azijn.



Wat je nodig hebt:



Witte azijn

Water